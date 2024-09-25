Его не дождалась с фронта мать: в боях за Украину погиб защитник из Кривого Рога. Фото

На войне с российским оккупационным войском в Украине погиб воин Сил обороны из Кривого Рога Виталий Шевченко. С фронта защитника Украины не дождалась мама.

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Трагическое известие сообщило издание "Первый городской. Кривой Рог" в Telegram в среду, 25 сентября. Герой погиб при выполнении боевого задания.

В мирной жизни Виталий Шевченко работал в риэлторской компании, также имел опыт работы в медиа "Наше Радио" и "ТРК Медиа Система". Без колебаний мужчина присоединился к рядам Сил обороны, чтобы защищать родную страну от российского полномасштабного вторжения.

"Криворожец был выпускником КЭИ КНЭУ и в мирное время успел получить рабочий опыт риэлтора и поработать в сфере медиа. Когда началась полномасштабная война – стал частью Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

К сожалению, встретить победу воин так и не успел – он погиб во время выполнения боевого задания на поле боя.

Ранее стало известно, что в столичной больнице от полученных во время выполнения боевого задания около поселка Гродовка Покровского района ранений умер военный из Киевской области Владимир Запорожец. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 16 сентября.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб штаб-сержант из Полтавщины. 53-летний Олег Лутохин из Миргорода принял свой последний бой 17 сентября.

А 24 сентября в Одесской области простились с командиром корабля морской охраны, капитаном 3 ранга Владимиром Ковальчуком. Он погиб во время одного из российских обстрелов припортовой инфраструктуры региона.

В тот же день появилась информация о гибели 21-летнего защитника из Винницкой области. Свой последний бой молодой Герой Богдан Лысый принял 16 сентября неподалеку от Бахмута.