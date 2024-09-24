'Ему бы еще жить, любить': в боях за Украину погиб 21-летний защитник из Винницкой области. Фото

Защищая Украину, погиб 21-летний воин из Винницкой области Богдан Лысый. Свое последнее сражение молодой Герой принял 16 сентября в Бахмутском районе.

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Родные и близкие говорят, что у Богдана было открытое сердце и искренняя душа, впереди у него еще была целая жизнь. Трагическое известие сообщили в Тульчинской районной государственной администрации.

"Ему бы еще жить, любить… Осиротела еще одна семья. Еще одна молодая жизнь, оборванная войной. Скорбим и плачем всей Тульчинщиной, отдавая на Небо еще одного из наших сыновей – Лысого Богдана Леонидовича", – говорится в сообщении.

Богдан Лысый родился в 2003 году в селе Яровое Шпиковской громады.

"С самого раннего детства он во всем помогал родителям, был добрым, приветливым, воспитанным, имел много друзей и, как каждый молодой человек, строил планы на будущее. Однако им не суждено было сбыться. Российский оккупант оборвал его молодую жизнь", – рассказали на малой родине воина.

Военную службу по контракту солдат Богдан Лысый проходил в должности стрелка стрелкового специализированного батальона.

"Некоторое время наш Герой-Защитник считался пропавшим без вести. Верный военной присяге, в бою за Украину проявив стойкость и мужество, 16 сентября 2024 года погиб. Его жизнь оборвалась в районе населенного пункта Дружба Бахмутского района Донецкой области. Трудно найти слова утешения, невозможно унять боль и горечь от потери родного, близкого человека. Отныне мать навеки наденет черный платок, ведь ее Богданчик больше никогда не скажет ей: "Мама", не переступит порог родного дома и не обнимет ее, не поприветствует ласковым словом своих родных", – отметили в Тульчинской районной государственной администрации.

Родные, близкие и односельчане будут вспоминать Богдана как молодого парня с открытым сердцем и душой, добавили в Тульчинской РГА. Там выразили искренние соболезнования родителям Героя, его сестрам и всем, кто знал, любил и уважал юного и безгранично сильного духом защитника.

Напомним, ранее стало известно о смерти военного из Киевской области Владимира Запорожца. Воин скончался 16 сентября 2024 года в КНП "Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева" от ранений, полученных во время выполнения боевого задания вблизи поселка Гродовка Покровского района Донецкой области.

Также сообщалось, что в боях в Донецкой области погиб штаб-сержант с Полтавщины. 53-летний Олег Лутохин из Миргорода принял свой последний бой 17 сентября.

А 24 сентября в Одесской области простились с командиром корабля морской охраны, капитаном 3 ранга Владимиром Ковальчуком. Он погиб во время одного из российских обстрелов припортовой инфраструктуры региона.