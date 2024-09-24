'Невыразимая боль': в результате удара РФ по Одесщине погиб командир корабля морской охраны. Фото

В Одесской области 24 сентября прощаются с командиром корабля морской охраны, капитаном 3 ранга Владимиром Ковальчуком. Он погиб во время одного из российских обстрелов припортовой инфраструктуры региона.

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О потере сообщили в Нерубайской сельской территориальной громаде. Там подчеркнули, что из соображений безопасности не могут раскрыть детали относительно места и времени похорон Героя.

"Неописуемая боль... Нерубайская громада вновь потеряла своего Героя... В результате вражеских ракетных обстрелов по припортовой инфраструктуре погиб командир корабля морской охраны, капитан 3 ранга Ковальчук Владимир Петрович", – говорится в сообщении.

С воином, чью жизнь оборвали российские обстрелы, на малой родине прощаются 24 сентября. Впрочем, из соображений безопасности местные власти не раскрыли подробностей относительно места и времени захоронения Героя.

"Вся громада скорбит. Мы искренне сочувствуем семье погибшего, разделяя вашу боль и печаль. С глубоким уважением склоняем головы перед светлой памятью Героя! Невозможно унять боль непоправимой потери. Мы в вечном долгу перед защитниками, отдающими жизнь за Украину, за ее мирное будущее!" – добавили в Нерубайской сельской территориальной громаде.

Напомним, ранее стало известно о смерти военного из Киевской области Владимира Запорожца. Воин умер 16 сентября 2024 года в КНП "Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева" от ранений, полученных во время выполнения боевого задания вблизи поселка Гродовка Покровского района Донецкой области.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб штаб-сержант из Полтавщины. 53-летний Олег Лутохин из Миргорода принял свое последнее сражение 17 сентября.