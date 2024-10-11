Единственный сын у родителей: в боях на Донетчине погиб 26-летний защитник с Прикарпатья. Фото

На Кураховском направлении фронта погиб 26-летний стрелок-помощник гранатометчика Роман Голубец из Ивано-Франковской области. Война заставила молодого и перспективного айтишника отставить микросхемы и взять в руки тяжелое оружие: только в сентябре он прошел обучение за границей и отправился на передовую.

Видео дня

Воин был единственным сыном у родителей. О потере и прощании с Героем рассказала Рогатинская городская территориальная громада.

Роман Голубец родился 30 ноября 1997 года в живописном селе Городиска. Он был очень желанным ребенком в семье, в которого родители старались вложить максимум любви, воспитать порядочным, добросовестным, мудрым и искренним человеком. И Роман действительно вырос таким: умным, сообразительным, скромным и в то же время удивительно смелым.

Поскольку в родном селе не было начальной школы, то ходил в соседний Зеленов, а с пятого класса преодолевал еще больший маршрут в Верхнелипицкий лицей. Учился очень хорошо: имел талант к точным наукам, особенно его интересовала информатика.

Парень сдал хорошо ВНО и поступил в Тернопольский национальный экономический университет. Выбрал непростой факультет – компьютерной инженерии, где получал знания на государственной форме обучения.

Далее молодой человек строил свое будущее: работал по специальности в Тернополе, также зарабатывал на жизнь за границей. Незадолго до полномасштабного вторжения вернулся на Родину, где разгорелась еще большая война.

"Роман понимал, что военные действия будут продолжаться долго. Говорил, что подпишет контракт или… в резерв. Понимал, что "на ты" с технологиями, может стать полезным в армии как дронщик или артиллерист. Эти военные профессии нуждаются именно в таких специалистах", – рассказала мама защитника Галина.

Роман вступил в ряды ВСУ 24 июня 2024 года. А 29 сентября после нескольких недель тренировок в Словакии 26-летний воин отправился на боевые позиции Донетчины стрелком-помощником гранатометчика механизированного отделения, механизированной роты.

Незадолго до гибели воин общался с матерью в чате. Рассказывал мало, старался оберегать родителей, чтобы не тревожить их сердце. В последнем сообщении отметил: "Если не отпишу, не стоит беспокоиться, просто нет интернета. Так может быть 7-10 дней…".

Мама ежеминутно заглядывала в телефон, чтобы не пропустить мгновение, когда придет смс, но на связь он не появлялся. На днях же семья получила страшное уведомление: 5 октября единственного сына убила Россия.

Роман Голубец погиб во время выполнения боевого задания вблизи Екатериновки Покровского района Донецкой области.

Траурный кортеж с телом военного прибыл на Рогатинщину 10 октября. С защитником простились на площади Роксоланы.

"Война не перебирает, гибнет цвет. Защитник Роман, которому только 26, как и многие наши молодые ребята, мог стать достойной ветвью семейного древа. Подарить миру мудрых детей, сделать немало прогрессивных вещей. Потому что был светом Украины, умел видеть больше и глубже. Сегодня его имя – вечность и щит, для тех, кто прожил этот день в тишине и уюте. Он – воин, который учит нас быть сильнее, смелее, противостоять тьме…. Выражаем соболезнования родным, близким и побратимам погибшего защитника. Вечная память нашему Герою Роману!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российских оккупантов, на Донетчине погиб военнослужащий Александр Рогозин из Коломыи Ивано-Франковской области. Герой служил в 10-м отдельном мотопехотном батальоне "Полесье" в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!