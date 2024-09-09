Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб защитник с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину от российских оккупантов, 4 сентября в Донецкой области погиб военнослужащий Александр Рогозин. Герой служил в 10 отдельном мотопехотном батальоне "Полесье" в составе 59 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

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Рогозин жил в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Трагедию подтвердил мэр Богдан Станиславский. "К сожалению, в громаду пришли трагические новости с фронта", – написал он на своей странице в Facebook 8 сентября.

Чиновник выразил соболезнования семье и всем близким нашего защитника.

"Спасибо воину за службу и за защиту. Пусть покоится с Богом", – написал городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях за Украину в Херсонской области погиб сержант Иван Панасюк родом из села Дидичи на Волыни. Жизнь Героя оборвалась 6 сентября во время выполнения боевого задания.

– Ранее в селе Юнаковка Сумской области во время ведения боевых действий погиб военнослужащий Александр Кушниров. Он служил стрелком в стрелковом специализированном отделении батальона "Шквал".

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