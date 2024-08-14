Остались трое детей и мать: на Сумщине погиб боец батальона для бывших заключенных Александр Кушнир. Фото

В селе Юнаковка Сумской области во время ведения боевых действий 7 августа погиб военнослужащий Александр Кушниров. Он служил стрелком в стрелковом специализированном отделении батальона "Шквал".

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Нашего защитника 14 августа похоронили в его родном селе Клепачи на Полтавщине. Об этом сообщила пресс-служба Лубенского городского совета в Facebook.

Кушниров Александр Сергеевич родился 22 октября 1986 года в Клепачах, там провел детские и юношеские годы. Школу закончил в соседнем селе Калайдинцы, потом получил профессию тракториста-машиниста в Вороньковском профессионально-техническом училище.

Впоследствии вместе с отцом уехал на заработки за границу. "Всегда был упорным и целеустремленным", – рассказали представители громады.

Летом 2024 года начал службу в ВСУ в специальном батальоне для бывших заключенных "Шквал" 47-й отдельной механизированной бригады.

У украинца остались трое детей и мама. "Выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям, односельчанам Кушнирова Александра Сергеевича. Почивай с миром, воин. Царство Небесное тебе и светлая память", – написали в горсовете.

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