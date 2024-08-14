Остались трое детей и мать: на Сумщине погиб боец батальона для бывших заключенных Александр Кушнир. Фото
В селе Юнаковка Сумской области во время ведения боевых действий 7 августа погиб военнослужащий Александр Кушниров. Он служил стрелком в стрелковом специализированном отделении батальона "Шквал".
Нашего защитника 14 августа похоронили в его родном селе Клепачи на Полтавщине. Об этом сообщила пресс-служба Лубенского городского совета в Facebook.
Кушниров Александр Сергеевич родился 22 октября 1986 года в Клепачах, там провел детские и юношеские годы. Школу закончил в соседнем селе Калайдинцы, потом получил профессию тракториста-машиниста в Вороньковском профессионально-техническом училище.
Впоследствии вместе с отцом уехал на заработки за границу. "Всегда был упорным и целеустремленным", – рассказали представители громады.
Летом 2024 года начал службу в ВСУ в специальном батальоне для бывших заключенных "Шквал" 47-й отдельной механизированной бригады.
У украинца остались трое детей и мама. "Выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям, односельчанам Кушнирова Александра Сергеевича. Почивай с миром, воин. Царство Небесное тебе и светлая память", – написали в горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее на войне против российских оккупантов пал воин Интернационального легиона, который сражался за Украину. Гражданин Польши Пшемислав Расевич-Кучинский погиб при выполнении боевого задания.
– В Донецкой области под Бахмутом погиб 19-летний воин, житель Львовщины Адам Линчак. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате прицельного удара вражеского квадрокоптера.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!