Завещал похоронить его во Львове: в боях за Украину погиб гражданин Польши

На войне против российских оккупантов пал воин Интернационального легиона, который сражался за Украину. Гражданин Польши Пшемислав Расевич-Кучинский погиб при выполнении боевого задания.

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Герой родился в городе Гдыня. Он завещал, чтобы его похоронили в Украине – во Львове на Лычаковском кладбище. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Прощание с нашим защитником назначено на 14:00 среды, 14 августа, в Гарнизонном храме.

Расевич-Кучинский занимался волонтерством, общественной деятельностью. Когда Россия развязала полномасштабное вторжение против Украины, решил стать на защиту нашей страны.

"Вечная память защитнику, боровшемуся за нашу свободу!" – написал Садовый.

Обстоятельства гибели военнослужащего Интернационального легиона не раскрываются.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в районе села Георгиевка Покровского района Донецкой области погиб командир миномета Евгений Жуган. Еще до полномасштабного вторжения, в июле 2021-го, он пошел служить по контракту в возрасте 19 лет.

– 6 августа в районе села Петропавловка Купянского района Харьковщины погиб солдат Иван Гритчук. 51-летний Герой проживал на Прикарпатье.

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