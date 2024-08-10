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Пошел на войну добровольцем в 19 лет: на фронте погиб кавалер "Стального креста" Евгений Жуган с Кировоградщины. Фото

София Закревская
War
2 минуты
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Пошел на войну добровольцем в 19 лет: на фронте погиб кавалер 'Стального креста' Евгений Жуган с Кировоградщины. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб молодой защитник из Кировоградской области Евгений Жуган. Еще до полномасштабного вторжения, в июле 2021 года, он пошел служить по контракту в возрасте 19 лет. К сожалению, большая война, развязанная РФ, оборвала жизнь воина.

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Об этом сообщили на странице Петровского поселкового совета в Facebook. Евгений погиб 2 июня 2023 в районе села Георгиевка Покровского района Донецкой области, ему был всего 21 год.

Военный был командиром миномета минометного взвода роты огневой поддержки 1 десантно-штурмового батальона. "Защищал родную землю, выгонял оккупантов из Украины, стоял на ее защите. Каждый день с побратимами приближал Победу. К сожалению, его жизненный путь закончился очень рано", – говорится в сообщении.

Пошел на войну добровольцем в 19 лет: на фронте погиб кавалер "Стального креста" Евгений Жуган с Кировоградщины. Фото

Защитник проживал в Балаховке в многодетной семье. Для своей матери Евгений был не только сыном, но и другом и опорой для нее и трех младших сестер.

2 декабря 2022 года Евгений Жуган был награжден почетным нагрудным знаком "Стальной крест", который получают за выполнение боевых задач во время проведения объединенных, антитеррористических операций, а также операций по поддержанию мира и безопасности, высокие показатели в боевой подготовке, несение боевого дежурства, часовой (внутренней) службы в повседневной деятельности.

Пошел на войну добровольцем в 19 лет: на фронте погиб кавалер "Стального креста" Евгений Жуган с Кировоградщины. Фото
Пошел на войну добровольцем в 19 лет: на фронте погиб кавалер "Стального креста" Евгений Жуган с Кировоградщины. Фото

В начале августа этого года громада провела защитника в последний путь во дворе его родного дома в поселке Балаховцы. Похоронили Евгения на Аллее Славы центрального кладбища поселка Петрово. В момент прощания на кладбище звучал Государственный Гимн Украины и почетный военный салют.

"Мы теряем сегодня самое ценное – жизни наших сыновей и дочерей, жизни наших Героев. Но именно на таких Героях как Евгений – мужественных, жертвенных и непокоренных, и держится наша с вами сегодняшняя жизнь и наше будущее. Мы благодарим родителей, доземно преклоняемся перед Вами за Вашего сына, который до последнего стоял за Украину и за всех нас. Отныне еще одно имя Героя навечно в нашей памяти и наших сердцах", – сказала глава поселка Светлана Тилик.

Пошел на войну добровольцем в 19 лет: на фронте погиб кавалер "Стального креста" Евгений Жуган с Кировоградщины. Фото
Пошел на войну добровольцем в 19 лет: на фронте погиб кавалер "Стального креста" Евгений Жуган с Кировоградщины. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Потебенько. Жизнь защитника Украины оборвалась на Покровском направлении.

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