Служил на Купянском направлении: на фронте погиб Иван Гритчук с Прикарпатья. Фото

Украинский защитник из Прикарпатья Иван Гритчук погиб на войне со страной-агрессором РФ. Герой защищал Родину на Купянском направлении, он был жителем села Коршев Коршевской громады Ивано-Франковской области.

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О потере 9 августа сообщила начальница отдела общей и организационной работы Коршевской громады Александра Бойчук в Facebook. По ее словам, воин пал 6 августа 2024 в районе села Петропавловка Купянского района Харьковщины, выполняя боевое задание.

Иван Гритчук 1973 года рождения был жителем села Коршев.

Служил солдатом 3-го механизированного отделения 2-го механизированного взвода 1-й механизированной роты 1-го механизированного батальона.

"Низкий поклон и безграничная благодарность Герою за защиту родной земли и будущих поколений! Пусть светлое, доброе воспоминание о защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах и воспоминаниях. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям, побратимам Ивана!" – говорится в сообщении должностной лица.

Как сообщал OBOZ.UA, на Купянском направлении погиб Алексей Ковалюк с Ивано-Франковщины. Он служил оператором-наводчиком в пограничном отряде.

Также на фронте пал 43-летний воин Андрей Струк возле населенного пункта Яровая Донецкой области. Герой также был родом с Прикарпатья.

В Полтавскую область на щите вернулся защитник Михаил Игнатенко, который пал на Купянском направлении. Ему навсегда осталось 46 лет.

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