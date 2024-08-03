Отдал жизнь за Украину: на Донетчине погиб 43-летний защитник с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину погиб воин из Прикарпатья Андрей Струк. Последний бой с оккупантами он принял 29 июля в Донецкой области.

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Только в мае защитнику исполнилось 43 года, дома его ждали мама, жена и дети. Трагическое известие сообщили в Радчанском старостинском округе Ивано-Франковской территориальной громады.

"С глубокой грустью и скорбью сообщаем трагическое известие, которое пришло с фронта в наше село. В жестокой войне за независимость и целостность Украины погиб наш односельчанин Струк Андрей Игоревич", – говорится в сообщении.

Односельчане Героя также рассказали, что родился он 12 мая 1981 года, в этом году Андрею Струку исполнилось 43 года.

"Верный воинской присяге, проявив стойкость и мужество погиб наш воин-Герой Андрей во время защиты Отечества 29 июля 2024г года возле населенного пункта Яровая, Донецкой области. Низкий поклон Герою за защиту, за мужество, за героический подвиг, он отдал за каждого из нас самое ценное, что имел – свою жизнь. Светлое воспоминание об истинном патриоте, мужественном Защитнике и верном Сыне Украины навсегда останется в наших сердцах!" – говорится в сообщении на странице Радчанского старостинского округа в Facebook.

Дома защитника ждали жена, дети и мама.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб шахтер с Донбасса Вячеслав Бондаренко. Отец троих детей стал на защиту родной земли в первый день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года. Ему навсегда останется 36 лет.

Также сообщалось, что в боях у Работино погиб тренер по тхэквондо из Луцка. Тарас Пархомук защищал Украину в рядах Нацгвардии, был командиром отделения инструкторов. Ему было всего 32 года.