Защищал Украину с марта 2022: на фронте погиб десантник из Полтавщины

В Полтавскую область вернулся украинский воин Михаил Игнатенко. К сожалению, защитник страны вернулся на щите. Военный погиб в Купянском районе Харьковской области.

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Об этом сообщили в Департаменте соцзащиты населения городского совета Кременчуга. Чиновники уточнили, что прощание и похороны украинского защитника состоятся 9 августа.

Михаил Игнатенко родился в Кременчуге в марте 1978 года. Учился в ОШ №1, окончил Кременчугский техникум железнодорожного транспорта и Днепропетровскую академию. Работал Михаил в ООО "Хомка" и КП "Кременчугводоканал".

Михаил добровольно встал на защиту Украины в начале марта 2022 года. Служил оператором отделения противотанкового ракетного комплекса одной из воинских частей.

Погиб воин во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Горяное Харьковской области 31 июля.

У павшего воина остались родители, жена и дочь.

Прощание с Михаилом состоится в Кременчугском городском дворце культуры и Свято-Николаевском соборе. Похоронят воина на Свиштовском кладбище, в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Краматорском направлении фронта погиб молодой защитник Андрей Данилов из Львовской области. В ряды ВСУ он был призван только в мае этого года. Защитнику навеки осталось 26 лет.

А на фронте в Харьковской области погиб 46-летний воин Роман Сотник из Львовской области. Лейтенант с позывным "Комиссар" воевал за Украину в рядах ДШУ более двух лет.

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