В боях за Украину погиб 30-летний воин-пограничник с Прикарпатья. Фото

На Купянском направлении фронта погиб воин Алексей Ковалюк из Ивано-Франковской области. Он служил оператором-наводчиком в пограничном отряде.

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Защитнику навеки осталось 30 лет. О потере сообщил глава Надворнянского городского совета Зиновий Андреевич.

"Без страха и сомнений становятся на защиту родной страны ее лучшие сыновья. И не жалеют ничего: ни сил, ни энтузиазма, ни собственных жизней. Среди них и Ковалюк Алексей Алексеевич, оставивший все, чтобы быть среди преданных защитников родной земли", – написал он.

Отмечается, что Алексей родился 18.09.1993 года. Проживал в селе Молодков Надворнянского района. В рядах Сил обороны служил инспектором, наводчиком-оператором второго отделения пограничной комендатуры быстрого реагирования четвертого пограничного отряда ГПСУ.

Он был сдержан, справедлив, сосредоточен и целеустремлен. Ставил перед собой цель и всегда шел к ней, преодолевая трудности. Таким Героя будут помнить его родные, друзья, знакомые и побратимы.

Алексей Ковалюк погиб 5 августа от термических ожогов, полученных во время боевого задания в селе Красное Первое Купянского района Харьковской области.

"Склоняю голову в скорби по нашему Герою в уважении к его родителям, воспитавшим такого сына. Силы вам пережить эту потерю... Навсегда 30!" – отметил мэр Надворной.

О дате и времени прощания с защитником Украины громаде сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 43-летний воин Андрей Струк с Прикарпатья. Последний бой защитник принял 29 июля возле населенного пункта Яровая Донецкой области.

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