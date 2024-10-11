Ушел на фронт добровольцем: в Одесской области простились с командиром стрелкового отделения, погибшим в Донецкой области. Фото

В Одесской области 11 октября провели в последний путь защитника Андрея Заволоку. Воин погиб 5 октября вблизи Гродовки Покровского района Донецкой области.

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Командир стрелкового отделения до последнего вздоха исполнял свой воинский долг, в ряды украинского войска он пошел добровольцем. О потере и прощании с Героем рассказали в Сафьяновской громаде.

"Сегодня Сафьяновская территориальная громада в глубоком скорби – "на щите" в родное село Кислица вернулся командир стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты, старший сержант Андрей Заволока. Андрей Николаевич был не просто воином. Он являлся примером мужества, самопожертвования и патриотизма. Война забрала его у нас, но оставила светлую память о человеке, который не склонил голову перед врагом и не отступил от своей цели — защищать родную землю", – говорится в сообщении.

На фронт Андрей Заволока отправился добровольно. Ведь, как говорят на малой родине воина, он считал свободу и достоинство Украины высшей ценностью.

Свое последнее сражение воин принял под Гродовкой на Покровском направлении 5 октября.

А через несколько дней павшего воина земляки встречали, преклонив колено в знак уважения. Люди выстроились по обе стороны дороги, по которой следовал скорбный кортеж, держа флаги Украины и устилая последний путь воина домой цветами.

Проститься с Андреем родные, побратимы и односельчане смогли сначала в его родном доме. А после Героя похоронили с военными почестями.

"Над могилой взвился флаг, который, как и сердце Героя, был частью его жизни и борьбы. Защитник Украины Андрей Заволока оставил неугасимый след в наших сердцах. Мы никогда не забудем его отваги, мужества и самопожертвования! Светлая память о нем будет жить в каждом из нас, в наших мыслях и молитвах, как и тысячи других Героев, отдавших жизнь за то, чтобы Украина оставалась свободной", – добавили в обществе Сафьяновской.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб 33-летний защитник Волыни Андрей Пчела. У него остался маленький ребенок.

Также сообщалось, что в боях в Донецкой области лег 26-летний воин из Прикарпатья Роман Голубец, до начала полномасштабной войны он был специалистом по компьютерной инженерии, работал, в частности, и за рубежом: в Украину вернулся незадолго до вторжения РФ. Роман был единственным ребёнком в семье.

А на Днепропетровщине будут прощаться с 21-летним Героем Богданом Малиной, который защищал родную землю с весны 2022 года. Последний свой бой он принял близ Клещиевки.