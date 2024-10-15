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Отдал жизнь за Украину: в боях на Запорожском направлении погиб молодой защитник из Буковины. Фото

Иванна Шепель
War
1 минута
2,5 т.
Отдал жизнь за Украину: в боях на Запорожском направлении погиб молодой защитник из Буковины. Фото

На войне за Украину погиб молодой защитник Сергей Паламарюк из села Черепковцы на Буковине. Ему было всего 29 лет.

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О трагическом событии сообщил Вижницкий районный совет. Жизнь воина оборвалась 13 августа 2024 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

Он служил старшим сержантом горно-штурмовой роты.

Молодой воин отдал свою жизнь за независимость и суверенность Украины, освобождая ее от врага в тяжелых боях на Запорожском направлении 13 августа 2024 года.

Доземный поклон и искренние соболезнования родным, друзьям, собратьям и всем, кто знал отважного защитника.

Склоняем головы в глубокой скорби за храбрым воином, искренним патриотом, верным сыном Украины – Сергеем Васильевичем Паламарюком", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в боях на фронте, прикрывая своих собратьев-подчиненных, погиб молодой воин Александр Чухно из Полтавской области. Нацгвардиец с позывным "Турист" был командиром пехотной роты 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж".

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб зять убитого во Львове языковеда Ирины Фарион Василий Особа. Он воевал с оккупантами на Северском направлении в составе бригады Нацгвардии "Рубеж".

Напомним, что на Покровском направлении во время выполнения боевой задачи погиб военный Владислав Близнюк из Киевской области. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 февраля.

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