Спас жизнь не одному побратиму: на фронте погиб командир нацгвардейцев с позывным 'Турист'. Фото

В боях на фронте, прикрывая своих побратимов-подчиненных, погиб молодой воин Александр Чухно из Полтавской области. Нацгвардиец с позывным "Турист" был командиром пехотной роты 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж".

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Защитнику навеки осталось 32 года. О потере известили и подробнее рассказали о Герое в Гребенковской городской громаде.

"Он был отважным, мотивированным воином, надежным сослуживцем, который спас жизнь не одному своему побратиму, но потерял свою", – говорится в сообщении.

Чухно Александр Иванович родился 14 июня 1992 года в Харькове, а затем переехал на Полтавщину. Учился школе №2 города Гребенка, по окончании которой поступил в Киевский политехнический институт. В 2014-м был призван на срочную службу в ряды Национальной гвардии и продолжал ее во Львове.

Нацгвардиец встал на защиту Украины еще во время АТО. До момента полномасштабной войны выполнял боевые задания в составе 4-й бригады оперативного назначения НГУ имени Героя Украины Сергея Михальчука "Рубеж".

С первых дней этой российской агрессии и до дня своей гибели "Турист" находился на передовой. Он командовал 2-й ротой первого батальона оперативного назначения, вместе с тем оставался рядом со своими побратимами, для которых был и наставником, и другом, и отцом.

"Мы так и не встретились... Командир подразделения одной из самых дорогих мне бригад "Рубеж"... "Турист" на щите!.. Пришло страшное известие о том, что командир погиб, прикрывая своих солдат. Боль, слезы, ненависть к орде, которая убивает, уничтожает наших лучших людей. Вечная память… Соболезнования всем побратимам, которые, знаю, прошли круги ада на войне", – написала в Facebook Любовь Наконечная.

Знакомые и подчиненные говорили, что он – настоящий командир, отважный побратим, отзывчивый человек и верный друг. Его жизненным кредо было: "Я поведу ребят только туда, куда уйду сам". И до последнего вздоха "Турист" не изменил своим словам. Командир пехотной роты Александр Чухно погиб смертью воина, прикрывая свое подразделение.

"Наш защитник показал пример настоящего патриота, пример храбрости и отваги, он честно и до конца исполнял свой долг воина и гражданина, отдав свою бесценную жизнь за свободное будущее в Независимой Украине… Наш Герой навсегда останется в наших сердцах!" – отметили в громаде.

У погибшего защитника осталась мама, родные и близкие. О дате, месте и времени его захоронения будет сообщено дополнительно.

"Турист". На щите. Друг. Побратим. Командир пехотной роты. Погиб смертью воина, прикрывая свое подразделение. Спи спокойно, братец! Спасибо, что был…" – прокомментировал воин бригады "Рубеж" Андрей Косик.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб зять убитой во Львове языковеда Ирины Фарион Василий Особа. Он воевал с оккупантами на Северском направлении в составе бригады Нацгвардии "Рубеж".

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