Ушел на фронт добровольцем: в боях на Курщине погиб воин из Кривого Рога. Фото

Украина потеряла еще одного героя. Андрей Мизенцев погиб во время боевых действий возле села Ольговка Курской области.

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Он ушел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание "Свои". Андрей получил профессию водителя экскаватора и до войны работал в сельском хозяйстве.

Однако когда началась война, он не колеблясь решил стать на защиту Родины. В составе стрелковой роты он участвовал в боях на Харьковщине и Сумщине, проявляя несокрушимый дух и отвагу.

5 октября военный погиб от вражеского обстрела возле села Ольговка Курской области. Защитнику было 50 лет.

У Андрея остались родные – сестра, брат и племянники, которые запомнят его как доброго, отзывчивого и отважного человека.

Напомним, в боях за свободу и независимость Украины погиб 23-летний пограничник Дмитрий Княжковский из Одесской области. Защитник с позывным "Князь" сражался под Бахмутом и участвовал в операции на территории Курской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украина потеряла еще одного защитника – во время выполнения боевого задания погиб Дмитрий Федорин. Ему было 42 года.

– В боях оборвалась жизнь молодого воина Андрея Пчелы из Волынской области. Ему было 33 года, у защитника остался маленький ребенок.

– 3 октября жизнь за Украину отдал военный из Киевской области Андрей Опанасенко. Украинцу осталось навеки 53.

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