'Был человеком с сильным характером': в боях на Сумщине погиб 23-летний пограничник, участвовавший в курской операции. Фото

В боях за свободу и независимость Украины погиб пограничник Дмитрий Княжковский из Одесской области. Защитник с позывным "Князь" воевал под Бахмутом и участвовал в операции на территории Курской области РФ.

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Ему навеки осталось 23 года. О Герое рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, а также Куяльницкой территориальной громаде.

Дмитрий Михайлович Княжковский родился 26 декабря 2000 года в селе Дибровка, что на Одесщине. Среднее образование получил в 2016 году в Малофонтанском УВК (школа I-III ступеней) и вскоре поступил в Крыжопольский профессиональный строительный лицей, где выучился на электросварщика.

Еще с детства Дмитрий любил спорт, занимался боксом и греко-римской борьбой. Участвовал в соревнованиях по самбо, а также в соревнованиях по поднятию гири. Знакомые вспоминают его как доброго и светлого человека, который стремился жить по принципу честности и справедливости.

"Он был человек с сильным характером, имел цели, выдержку, был мужественным и смелым, помогал людям. Всегда уважал других, был трудолюбивым, жизнерадостным, искренним, а также заботливым сыном, братом, другом", – отметили в громаде.

В июле 2019-го, сразу после окончания учебы, юноша пошел служить в ГПСУ, подписав контракт в Подольском пограничном отряде. Имел звание старшего сержанта, получил грамоту за образцовое исполнение воинской и служебной обязанностей.

Во время полномасштабной войны "Князь" участвовал в боевых действиях на Бахмутском и Сумском направлениях, а также в курской операции ВСУ на территории РФ.

"Дмитрий отличался среди своих побратимов целенаправленным характером. Он всегда проявлял инициативу и был требователен к себе, отстаивал свою позицию и быстро выполнял определенные ему задачи", – вспомнил своего подчиненного замначальника заставы старший лейтенант Назар Лукиша.

Старший сержант Дмитрий Княжковский погиб 28 сентября 2024 года в результате вражеской авиационной атаки в Сумской области.

Простились с Героем и провели в последний путь в селе Малый Фонтан Подольского района Одесщины.

"Искренние соболезнования родным! Разделяем боль потери! Спасибо за оборону Украины! Герои всегда будут жить в наших сердцах!" – отметили в пограничной службе.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября на Одесщине простились с защитником Андреем Заволоку, который погиб вблизи Гродовки Покровского района Донетчины. В ряды ВСУ мужчина пошел добровольцем, был командиром стрелкового отделения.

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