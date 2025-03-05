'Отдал свою жизнь за мирное небо': в Черкассах простились с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В Черкассах провели в последний путь украинского защитника Сергея Меха, погибшего в боях на Донетчине. Проститься с героем собрались его родные, друзья, побратимы и неравнодушные горожане.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. "В Черкассах простились с украинским защитником. В последний путь провели старшего солдата Сергея Меха", – говорится в сообщении.

Сергей Станиславович Мех родился в селе Балаклея Черкасской области. Учился в местной школе, а затем получил профессию токаря в профессионально-техническом училище №4 города Смела. После учебы работал на Смелянском электромеханическом заводе, а затем проживал в Черкассах.

Когда началось полномасштабное вторжение, Сергей не остался в стороне – добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он проходил службу в должности мастера-номера обслуги артиллерийского взвода.

"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполняя воинскую обязанность, погиб в бою вблизи Донецкой области. Вечная память защитнику. Искренние соболезнования семье Сергея Меха", – отметил Бондаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою за Украину свою жизнь отдал военный с Прикарпатья Сергей Заяц. Герой погиб 24 февраля 2025 года, ровно через три года после полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

В больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области, оператор отделения ударных БПЛА Александр Робейко. Сердце украинского воина остановилось 25 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!