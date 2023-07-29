Отдал ВСУ более 30 лет жизни: на войне погиб подполковник Сергей Лущакевич из Ужгорода. Фото

В боях за свободную Украину погиб подполковник Сергей Лущакевич. Его провели в последний путь в родном Ужгороде, на похоронах было множество людей, благодарных герою за его вечный подвиг.

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Трагическое известие и кадры с траурной процессии опубликовала пресс-служба Ужгородского горсовета в Facebook. 52-летний защитник имел множество заслуженных наград за свою службу в Вооруженных силах Украины, которым отдал 30 лет.

Среди прочих медалей, наград, грамот и благодарностей одна из последних – почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Серебряный Крест". Им Лущакевич особенно гордился.

"24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения оккупантов в Украину, подполковник одним из первым пришел в Закарпатский объединенный территориальный центр комплектования и социальной поддержки и выполнил свой долг, став на защиту украинского народа", – указано в сообщении.

Прощались с защитником на Народной площади. Воздать честь военному пришли родные и друзья, коллеги, городской голова Богдан Андреев, заместитель начальника Ужгородской РВА Радион Кыштулинец, начальник Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Тищук, военные и простые горожане.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за независимость Украины под Бахмутом Донецкой области погиб 28-летний боецДаниил Буряк с позывным "Голливуд". Герой был родом из Мелитополя на Запорожье.

От вражеского снаряда в Донецкой области погиб Максим Шварцман, который защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения российских войск. До 24 февраля 2022 года он работал фотокорреспондентом и видеооператором для украинских СМИ.

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