Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб 30-летний защитник из Измаила

На войне против российских оккупантов погиб солдат из Измаила Александр Александрович Горобченко. Воин отдал жизнь за Украину при выполнении боевого задания на фронте.

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Трагическое известие о гибели бойца сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко. Воину было 30 лет.

Солдат Александр Горобченко был водителем противотанкового взвода 2 механизированного батальона.

"Измаил – в трауре: в районе выполнения боевых задач погиб водитель противотанкового взвода 2 механизированного батальона солдат Александр Александрович Горобченко, 1993 года, житель города Измаил.

От имени исполнительного комитета Измаильского городского совета и общины города выражаю искренние соболезнования родным и близким павшего Защитника. Вечная память и слава украинскому воину", – говорится в сообщении.

Напомним, на фронте, выполняя боевое задание, погиб военный из Ирпеня Киевской области Дмитрий Хоменко. После начала полномасштабного вторжения он вернулся в Украину, чтобы встать на защиту Родины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения задания погиб военный из Броваров Киевской области Александр Гаранов. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 января в Луганской области.

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