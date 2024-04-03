Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб гранатометчик из Одесской области. Фото

В борьбе за Украину потерял жизнь защитник Анатолий Пашалы из города Южное Одесской области. Он служил в составе 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Воин исполнял обязанности гранатометчика в механизированной роте. Трагическое известие о его гибели сообщили 2 апреля на официальной странице Facebook Южненского горсовета.

4 апреля состоится прощание с военным. В этот день в общине объявлен День траура.

"В знак скорби просим обеспечить приспущение Государственного Флага Украины на домах общины. В 10 часов 00 мин. почтим память погибшего военнослужащего минутой молчания. Просим всех присоединиться к траурной церемонии прощания с нашим земляком, который отдал свою жизнь за каждого из нас", – призвали в общине.

Ранее сообщалось, что в боях против российских оккупантов под Авдеевкой Донецкой области погиб воин Третьей отдельной штурмовой бригады Всеслав Фролов с позывным "Адвокат". В довоенной жизни Герой был известным в Кривом Роге юристом.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб 20-летний военный из Киевщины Петр Бондарь. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 января 2024 года.