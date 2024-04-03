Был юристом, но ушел на фронт: погиб воин из Третьей штурмовой, участвовавший в боях за Бахмут и Авдеевку. Фото

В боях против российских оккупантов под Авдеевкой Донецкой области погиб воин Третьей отдельной штурмовой бригады Всеслав Фролов с позывным "Адвокат". В довоенной жизни Герой был известным в Кривом Роге юристом.

Тяжелое известие сообщили в Facebook военный Дмитрий Круковский, а также ряд криворожских СМИ. Боец считался пропавшим без вести с 9 февраля, родные надеялись, что он попал в плен, однако позже подтвердилась смерть Героя.

Отмечается, что в рядах 3 ОШБр Фролов принимал участие в боях за Бахмут и Авдеевку. Был отмечен высокими государственными наградами, в частности, "Крестом храбрых" и "Золотым крестом".

В довоенной жизни у защитника был успешный бизнес, занимался профессиональной стрельбой, подводной охотой, был мастером спорта по плаванию.

"Имел возможность сидеть в ТЦК, но не смог, потому что имел яйца и ум, что так войну не победить", – заметил Круковский.

Он процитировал слова самого Фролова о его выборе защищать свою страну: "Я мог бы каждую ночь спать со своей женой. Утром отводить детей в школу. Развивать свой бизнес и достигать высот в адвокатуре. А почему все не так? Потому что идет война за выживание, выживание нашей нации. Сейчас я делаю, что должен. И благодарю богов за каждый мой день в ІІІ штурмовой".

Без отца и мужа осталась жена и двое детей.

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