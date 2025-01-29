Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб гранатометчик из Одесской области. Фото

В бою за Украину погиб гранатометчик отделения огневой поддержки Денис Вязовский. Он останется в памяти родных и знакомых как светлый человек, смело вставший на защиту своей Родины.

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Об этом сообщил Исполнительный комитет Вилковского городского совета в Facebook. Там заметили, что такое черное известие уже не в первый раз приходит в общину, а война продолжает забирать лучших.

Денис Дмитриевич Вязовский родился в 1986 году. Во время службы имел звание старшего солдата и был гранатометчиком отделения огневой поддержки.

"И снова Вилковская община склоняет головы в скорби. Мы с болью сообщаем о гибели нашего земляка, гранатометчика отделения огневой поддержки старшего солдата Вязовского Дениса Дмитриевича, 1986 года рождения, отдавшего свою жизнь за свободу и независимость Украины", – говорится в сообщении.

Представители Вилковского горсовета, что в Измаильском районе Одесской области, отметили, что с каждой потерей только усиливается боль. Ведь погиб еще один герой, светлый человек, защищавший свою Родину и будущее.

"Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Дениса... Грустим вместе с Вами... Пусть душа погибшего воина обретет вечный покой...", – отметили представители местных властей. К словам скорби присоединились и жители общества и пользователи Сети.

В общине не сообщили о дне и месте гибели защитника, а также отсутствует информация о захоронении военного.

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