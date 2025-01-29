Ему навсегда будет 23: в боях в Донецкой области погиб морпех с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину, погиб молодой морпех из Ивано-Франковской области Михаил Стрелецкий. Свое последнее сражение воин принял на Покровском направлении 25 января 2025 года.

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В октябре прошлого года Михаилу исполнилось 23 года. Трагическое известие сообщил староста Братковецкого старостинского округа Назар Рыбак.

"Снова трагическая весть пришла в Братковцы – жестокая война оборвала еще одну молодую жизнь. С глубокой грустью сообщаю о гибели нашего земляка, жителя села Братковцы – Стрелецкого Михаила Игоревича... Герой погиб, защищая УКРАИНУ от российских оккупантов. В скорбь и молитвах вместе с родными. Примите наши соболезнования. Вечная память и Слава украинскому воину, который отдал свою жизнь, защищая родную землю", – говорится в сообщении.

Родился Михаил 17 октября 2001 года, не так давно ему исполнилось 23 года.

На фронте молодой воин, боец 503-го отдельного батальона морской пехоты, находился с весны 2024 года. Свой последний бой он принял 25 января вблизи Котлино Покровского района Донецкой области.

Дома Героя ждали мама, брат и сестра.

Ныне Михаил Стрелецкий возвращается на малую родину на щите. О дате и времени встречи и прощании с воином в Братковецком старостинском округе пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб полицейский из Селидово Денис Шайдуров. Герою было 42 года, дома его ждали дочь, жена, родители и брат.

Воин погиб 22 января в зоне боевых действий в районе Андреевки Волновахского района в результате вражеских артиллерийских обстрелов.

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