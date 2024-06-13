Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб работник Львовского национального университета имени Ивана Франко
В борьбе против российских оккупантов погиб работник Львовского национального университета имени Ивана Франко Леонид Ефименко. Защитнику Украины было 52 года.
Об этом сообщили на сайте университета. Леонид Ефименко защищал Украину с первых месяцев полномасштабного вторжения.
Воин учился во Львове в Средней общеобразовательной школе № 11 (ныне – Львовская юридическая гимназия). В 1987 году он поступил в бывшее Среднее профессионально-техническое училище № 17 города Львова, где получил квалификацию "Столяр строительный-паркетник III-го разряда". После окончания учебы он проходил срочную военную службу в ВСУ.
Леонид Ефименко работал в отделе сторожевой охраны Львовского национального университета имени Ивана Франко. В последнее время он работал в региональном филиале "Львовская железная дорога" Акционерного общества "Украинская железная дорога". В свободное от работы время Леонид увлекался искусством, занимался резьбой и рисованием. Семья вспоминает его как человека с большим сердцем, искренний и жизнерадостный.
Леонид с первых месяцев полномасштабного вторжения Российской Федерации встал на защиту Родины. Он защищал государство в составе 42-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"Академическое сообщество Университета скучает по потере и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего", – пишут в вузе.
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