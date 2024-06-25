Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб снайпер с Закарпатья. Фото
На Запорожском направлении фронта погиб воин Василий Кохан из Закарпатской области. Он служил снайпером.
Защитнику было 46 лет. О потере сообщили в Нелипинском сельском совете.
Кохан Василий Васильевич, 1978 года рождения, проживал в селе Нелипино Мукачевского района.
Присоединившись к рядам ВСУ, стал снайпером 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Воевал на фронте в Запорожской области.
Жизнь защитника оборвалась 19 июня 2024 года в результате вражеского сброса неустановленного взрывного устройства в районе Пятихаток.
"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив военный долг в бою за Украину, ее свободу и независимость… Вечная и светлая память Герою!" – отметили в громаде.
Во вторник, 25 июня, с защитником простились в родном крае.
Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта в результате вражеского обстрела погиб разведчик-снайпер Владимир Остапенко из Киевской области. Защитнику было 37 лет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!