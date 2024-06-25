Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб снайпер с Закарпатья. Фото

На Запорожском направлении фронта погиб воин Василий Кохан из Закарпатской области. Он служил снайпером.

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Защитнику было 46 лет. О потере сообщили в Нелипинском сельском совете.

Кохан Василий Васильевич, 1978 года рождения, проживал в селе Нелипино Мукачевского района.

Присоединившись к рядам ВСУ, стал снайпером 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Воевал на фронте в Запорожской области.

Жизнь защитника оборвалась 19 июня 2024 года в результате вражеского сброса неустановленного взрывного устройства в районе Пятихаток.

"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив военный долг в бою за Украину, ее свободу и независимость… Вечная и светлая память Герою!" – отметили в громаде.

Во вторник, 25 июня, с защитником простились в родном крае.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта в результате вражеского обстрела погиб разведчик-снайпер Владимир Остапенко из Киевской области. Защитнику было 37 лет.

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