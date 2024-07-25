Отдал жизнь за Украину: на Хмельнитчине попрощались со стрелком, погибшим в боях на Запорожском направлении. Фото

Защищая Украину на Запорожском направлении фронта, в боях погиб воин Валерий Малиновский из Шепетовки Хмельницкой области. Ему было 48 лет, он служил стрелком штурмового взвода 128-й ОГШБр.

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Защитника провели в последний земной путь 24 июля. Подробности рассказал Шепетовский городской совет.

Малиновский Валерий Геннадиевич родился 21 января 1976 года в Шепетовке. Мама вспоминает, что он был "юноша-ветер". Окончил девять классов местной школы №8, где учителя хвалили его за усердие и готовность прийти на помощь друзьям. Как и большинство мальчишек, любил спорт.

Юношей он не побоялся ответственного труда на железной дороге – был монтером железнодорожного пути. С перерывом на срочную службу в Житомирской воинской части он в общем отдал работе на шепетовской железной дороге 13 лет своей жизни.

Со временем Валерий переехал в Киев и устроился во вневедомственную охрану. В конце мая 2024 года он подписал контракт и как солдат присоединился к Силам обороны в составе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Стал стрелком штурмового специализированного отделения штурмового специализированного взвода штурмовой специализированной роты штурмового специализированного батальона.

Он воевал на Запорожском направлении. Погиб 16 июля во время вражеских штурмовых действий. У защитника остались мать и двое племянников – детей сестры, которая умерла несколько лет назад. Племянник Олег тоже выбрал военную службу и сейчас выполняет важные боевые задачи.

"Имя Валерия Малиновского, отошедшего к Небесному Воинству, навсегда вписано в страницы наших бурных времен борьбы за свободу и независимость, ведь он положил жизнь за наше будущее и будущее наших детей... Грустим вместе с семьей, низко склоняя головы в скорби. Герои не умирают!" – отметили в Шепетовской громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб защитник Юрий Бабийчук из Нетишина Хмельницкой области. Военнослужащий 33-й отдельной механизированной бригады почти год считался пропавшим без вести.

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