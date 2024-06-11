Считалось пропавшим без вести почти год: в боях за Украину погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

На войне погиб защитник Юрий Бабийчук из Нетишина Хмельницкой области. Военнослужащий 33-й отдельной механизированной бригады почти год считался пропавшим без вести.

Ему навеки осталось 36 лет. О потере сообщили знакомые Героя и в Нетишинском городском совете.

Юрий Петрович Бабийчук, 22.01.1987 г. р., после окончания нешитской школы учился в Национальном университете "Одесская политехника", однако диплом о высшем образовании не получил. Работал в Одессе, позже в родном месте на разных работах.

С полномасштабным российским вторжением он встал на защиту страны. Служил оператором управления механизированного батальона в рядах 33-й ОМБр, выполнял боевые задания на Запорожье.

Родные потеряли с Юрием связь 15 июня прошлого года. Они до последнего надеялась, что воин жив, но вот в конце мая подтвердилось самое страшное.

"Наш Юра Бабийчук нашелся. На одного Небесного Ангела стало больше. Господи! Как же больно", "Год надежды... Какая потеряна... Юра Бабийчук на щите возвращается домой", – написали его знакомые.

Главный специалист отдела по организационным вопросам исполнительного комитета Нетишинского горсовета Татьяна Онисимчук сообщила, что защитник погиб 16 июня 2023 года в бою вблизи населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. У него осталась мама.

Прощание с Героем состоится 11 июня в Нетешине. На территории громады объявлен трехдневный траур.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Донетчине погиб 26-летний воин Богдан Шахов на позывной "Детройт" из Хмельницкой области. Имея опыт участия в боевых действиях, с началом полномасштабной войны он добровольцем ушел на фронт, был оператором БПЛА в рядах 79-й ОДШБр.

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