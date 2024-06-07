'Неописуемая боль и скорбь': на фронте погиб оператор БПЛА с Хмельнитчины. Фото

В боях на одном из восточных направлений фронта погиб молодой воин Богдан Шахов с позывным "Детройт" из Хмельницкой области. Имея опыт участия в боевых действиях, с началом полномасштабной войны он добровольцем пошел на фронт, в последнее время был оператором БПЛА в рядах 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Защитнику теперь навеки 26 лет, у него остались жена, мама и брат. О потере сообщил Шепетовский городской совет.

Богдан Анатольевич Шахов родился 26 февраля 1998 года в Шепетовке. Его мама Татьяна вспоминает, что они со старшим братом Романом росли как и все мальчишки: хоть и ссорились, но друг за друга были горой, а еще были трудолюбивыми – всегда помогали ей.

Богдан окончил девять классов школы № 7 и в 2013 году пошел учиться на столяра в Шепетовском профлицее. После выпуска решил выбрать военную специальность и подписал контракт с 8-м полком специального назначения.

За годы службы прошел много профильных курсов и учений, в частности овладел специальностью оператора дронов. Он был участником боевых действий российско-украинской войны, участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях.

Часто приезжал домой, помогал маме и занимался любимым делом – был диджеем в одном из клубов Шепетовки. Там познакомился с будущей супругой Анастасией. Они поженились в 2020 году, жили в Хмельницком. Богдан после окончания службы работал по специальности на производстве мебели.

После начала полномасштабной войны супруги решили вернуться в родной город. Там, отпраздновав 26 февраля свое 24-летие, Богдан отправился в военкомат добровольцем.

"Он понимал, что имеет опыт и возможность защитить родных. Его распределили в одну из воинских частей города. В составе войск противовоздушной обороны проходил службу в Староконстантинове, Ладыжине и на Харьковщине. В этом году был переведен в 79-ю ОДШБр. Еще со времен АТО имел позывной "Детройт". На вопрос, почему именно так, смеялся и говорил: как город в США. Ему нравилось в армии – это было его, он легко осваивал новые навыки, был ответственным и трудолюбивым", – написала о Герое местная газета "День за днем".

При этом Богдан очень ждал окончания войны, у него было много планов в гражданской жизни. Еще до полномасштабного вторжения РФ он решил получить высшее образование и в 2019-м поступил в Луцкий национальный технический университет на специальность "туризм". В 2022-м получил степень бакалавра.

Близкие говорят, что мужчина был очень добрым и "солнечным", совсем не конфликтным, позитивным и легким в общении. Имел увлечение – коллекционировал игрушечные модели машин. Он мечтал научиться играть на гитаре и в прошлом году на 25-летие получил этот подарок от родных – тогда его счастью не было предела.

В последний раз Богдан приезжал домой в конце мая 2024 года на день рождения жены. Шесть дней долгожданного отпуска он провел с родными, близкими и друзьями. А потом снова встал в строй, отправился на задание на восток. Последний раз общался с женой по телефону 2 июня вечером. Через несколько часов связь с ним исчезла.

Богдан "Детройт" Шахов погиб 2 июня, проявив стойкость и мужество в бою за Украину, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

В четверг, 6 июня, жители Шепетовки, стоя на коленях, провели защитника в последний земной путь.

"В памяти всех, кто знал Богдана, навсегда останется его светлый, добрый, искренний и дружелюбный образ. Мы низко склоняем головы в глубокой скорби и выражаем искренние соболезнования познавшей горе семье, близким и побратимам воина. Герои не умирают! Слава Украине!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине во время выполнения боевого задания в результате российского обстрела погиб воин Валерий Козак из Изяслава Хмельницкой области. Защитнику было 42 года, он служил стрелком – помощником гранатометчика механизированного батальона.

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