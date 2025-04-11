Отдал жизнь за Украину: на Сумщине погиб командир стрелкового отделения с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину, в бою погиб воин Ивaн Петрунек родом из Тернопольской области. В рядах ВСУ он был командиром стрелкового отделения.

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Сердце защитника трагически остановилось на 45-м году жизни. О потере сообщил Мельнице-Подольский поселковый совет.

Петрунек Иван Васильевич, 1980 года рождения, проживал в селе Горошова Чертковского района. Присоединившись к Силам обороны, он возглавил стрелковое отделение, имел звание младшего сержанта.

Воин погиб 8 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Большая Писаревка Сумской области.

"Искренние соболезнования родным и близким, разделяем боль их невосполнимой потери. Пусть Господь примет его светлую душу и поселит там, где праведные покоятся. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас!" – отметили в поселковом совете.

Возвращение Героя домой на щите громада будет встречать 11 апреля. Чин похорон состоится 12 апреля в селе Горошова.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 31-летний воин Андрей Луцик – выпускник и работник Западно-Украинского национального университета в городе Тернополь. Он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

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