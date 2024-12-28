Отдал жизнь за Украину: на Запорожье погиб 28-летний воин с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь еще один воин из Ивано-Франковской области – Василий Гаврищук. Мужчина служил стрелком в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, свой последний бой он принял на Запорожье 23 декабря.

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Герою навсегда останется 28 лет. О потере сообщил глава Пасичнянской громады Андрей Гунда.

"Тяжелая боль пришла снова в нашу Пасечнянскую громаду. Погиб военный, житель села Зеленая (участок Фентерали) Гаврищук Василий Михайлович, 1996 года рождения... Большое горе для целой громады!!! Соболезнования родным, близким и всем, кто знал Василия! Света и вечная память тебе, Герою", – написал глава громады.

Российских захватчиков Василий Гаврищук сдерживал плечом к плечу с побратимами из 128 отдельной горно-штурмовой бригады: был стрелком одной из стрелковых рот подразделения.

Последнее сражение он принял 23 декабря вблизи населенного пункта Приморское Васильевского района Запорожской области, до последнего вздоха выполняя свой воинский долг.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Вадим Мироненко. Житель города Обухов пал 20 декабря на Курщине, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Погребки.

Также сообщалось, что в боях за Украину отдал жизнь совсем молодой воин – 18-летний Сергей Капитула из Волыни. Он 8 месяцев считался пропавшим без вести и только недавно семью известили, что Сергей погиб 28 апреля 2024 года от ранений, полученных во время выполнения боевого задания в районе села Новокалиновое Покровского района Донецкой области.

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