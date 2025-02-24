Отдал жизнь за Украину: в боях Донецкой области погиб защитник с Полтавщины. Фото

Защищая Украину от российского нашествия, погиб воин Дмитрий Степанюк из Полтавской области. Его жизнь оборвалась в боях на Донетчине.

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Защитнику навеки осталось 34 года. О потере известил Миргородский городской совет.

"Снова трагические новости с фронта. С глубокой грустью сообщаем, что, защищая Украину от российских окупантов, погиб Степанюк Дмитрий Анатольевич, 1990 года рождения", – говорится в сообщении.

О жизненном и боевом пути земляка в громаде ничего не рассказали. Отмечается лишь, что, предан военной присяге, воин погиб в бою за Украину 17 февраля 2025 года на территории Донецкой области.

"Невозможно передать словами всю печаль и не исцелить душевные раны от потери близкого человека. Склоняем головы в скорби по нашему Воину и разделяем боль с родными, близкими и побратимами. Вечная память и уважение защитнику Украины", – подчеркнули в горсовете.

О времени встречи и похорон погибшего Героя землякам будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля в Полтаве простились с 45-летним защитником Виталием Полторацким. Он был мастером номера обслуги самоходного артиллерийского взвода, погиб во время выполнения боевого задания.

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