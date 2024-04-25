Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб командир разведотделения с Харьковщины. Фото

На Бахмутском направлении фронта в ожесточенных боях против врага погиб младший сержант ВСУ Владимир Зливка из Харьковской области. Он служил в 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы.

Молодому командиру разведывательного отделения было 29 лет. О потере сообщил Нововодолажский поселковый совет.

Владимир Владимирович Зливка, 23.09.1994 года рождения, вырос в Бирках, там окончил школу. До полномасштабной войны жил в Харькове, работал в охранном агентстве "Кратос".

Он был добрым и сдержанным, спокойным и скромным, умел дружить и ценил дружбу. Всегда доводил начатое дело до конца, был ответственным, серьезно и взвешенно относился ко всему, что делал.

Военный путь защитника начался в марте 2022 года, с тех пор он успел завоевать доверие побратимов, показать себя искусным, ответственным воином. Он был командиром разведывательного отделения, имел звание младшего сержанта. За отданную службу награжден почетным нагрудным знаком Г главнокомандующего ВСУ "Золотой крест" и отличием "Крест 54-й ОМБр".

"Владимир уважал старших, прислушивался к их советам, имел искреннее и сочувственное сердце, волновался за маму, которая так ждала его дома вместе с младшим братом, отчимом и бабушкой. Для них это невосполнимая потеря, от которой стынет кровь и перехватывает дыхание. Так тяжело и больно отдавать себе отчет, что больше никогда его не увидят и не услышат его голоса! Будут скучать по нему родные, друзья и товарищи, боевые побратимы", – отметили в поселковом совете.

После войны защитник мечтал стать автослесарем, создать семью и жить и радоваться каждому дню, но очередной бой мгновенно перечеркнул все планы. Жизнь воина оборвалась 30 марта вблизи населенного пункта Веселое Бахмутского района Донецкой области.

"Владимир с честью и достоинством исполнил свой воинский долг, но слишком дорогой ценой. Отдал свою жизнь на поле боя за Украину, ее свободу и независимость, за наше мирное будущее. Наша святая обязанность чтить память отважного воина, передавать светлые воспоминания о Герое из поколения в поколение, о его героическом военном пути. Никогда не забудем и не простим! Вечная слава Герою!" – подчеркнули в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях возле Часового Яра на Бахмутском направлении фронта погиб историк и википедист Юрий Лущай. Защитнику родом из Краматорска было 42 года, он некоторое время считался пропавшим без вести.

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