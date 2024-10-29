Отдал жизнь за Украину: в боях на Харьковском направлении погиб защитник с Полтавщины. Фото

Защищая Украину на восточном направлении фронта, погиб младший сержант Игорь Сапсай из Полтавской области. Его жизнь оборвалась в результате полученных ранений.

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Защитнику было 43 года. О потере известила Петровско-Роменская громада.

Игорь Сапсай, 1981 года рождения, был родом из Полесья: родился и вырос в селе Степангород на Ривненщине. Во взрослой жизни жил на Полтавщине.

Знакомая воина Ирина Стрела рассказала, что он был приятным и гостеприимным мужчиной, активно работал с волонтерами. Несмотря на ранения на фронте, защитник возвращался к побратимам и службе.

"Месяц назад мы говорили по телефону и ты приглашал наших ребят снова, чтобы увидеть степангородцев, услышать родной говор, потому что давно здесь не жил. А еще вспоминал наших учителей, хотел увидеть одноклассников, говорил о встрече выпускников, на которую не попал", – отметила она.

Известно, что 24 октября младший сержант Игорь Сапсай отправился боевое задание на Харьковском направлении, которое стало для него последним. Он получил тяжелые травмы, спасти жизнь воину не удалось.

"Мне ничего не нужно, просто увидеться хочу. И картошка полесская – она самая вкусная, здесь не такая", – говорил мне. Не получилось, был не на связи, и все. Жаль, что тебя не стало, Игорь", – добавила знакомая защитника.

Прощание с бойцом состоится в Петровско-Роменской громаде. О дате земляки сообщат позже.

"Выражаем искренние соболезнования семье защитника, разделяем горе близких. Вечная, светлая память и уважение погибшему Герою… Спи спокойно, украинский воин!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб 27-летний воин Владислав Максименко из Полтавской области. Он пошел на военную службу сразу после окончания вуза, подписав контракт еще до полномасштабной войны.

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