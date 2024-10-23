Отдал жизнь за Украину: в боях на Курщине погиб защитник из Львовской области. Фото

В бою за свободу и независимость Украины погиб воин Борис Игорь Владимирович, уроженец села Головецко Львовской области. Его жизнь трагически оборвалась 15 октября 2024 года у села Свердликово в Курской области РФ.

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Об этом сообщили в Стрелковском территориальном обществе. Защитнику был 31 год.

Игорь Борис проходил службу по мобилизации в воинской части А4270. Он с честью исполнял свой воинский долг, до конца оставаясь верным присяге и народу.

Кортеж с телом Героя выедет 24 октября: в 10:00 из Львова, в 12:00 из Самбора, и в 13:00 из с. Стрелки. Прощание и похороны состоятся в тот же день примерно в 13:30 в селе Головецко.

Напомним, что на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Максим Филиппенко. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 19 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Львова от множественных ранений, полученных во время выполнения задания в зоне боевых действий, скончался боевой медик, младший сержант Дмитрий Шопша. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 сентября.

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