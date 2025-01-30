Отдал жизнь за Украину: в боях на Курщины погиб оператор БПЛА из Ривненщины. Фото

В боях за Украину на территории страны-агрессора погиб молодой воин Андрей Карась родом из Ривненской области. Он служил оператором беспилотных летательных аппаратов.

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Защитнику навеки осталось 25 лет. О потере сообщил Костопольский городской совет.

Андрей Карась родился 20 сентября 1999 года в Костополе. Учился в школе №8, окончил местный строительно-технологический колледж. Работал охранником в детском саду.

Молодого человека мобилизовали в армию в июле 2024 года. После общевойсковой подготовки он выучился на оператора БПЛА. Попал на службу в отделение разведки и корректировки одной из бригад Сил обороны.

"Он был светлым, добрым человеком. Любил природу, любил людей, занимался ремонтом компьютеров. От службы не убегал и не скрывался. Хотел быть оператором БПЛА. Когда пошел на службу, звонил и писал: не жаловался, всегда говорил, что у него все нормально", – рассказала мама воина Наталья Ивановна.

Солдат Андрей Карась погиб 23 января 2025 года от взрывов и осколков в Суджанском районе Курской области РФ.

У защитника остались родители, брат, племянники. В родном городе с ним будут прощаться 30 января, похоронят воина на кладбище "Новое".

Как сообщал OBOZ.UA, в Ривненской области провели в последний земной путь четырех защитников: Дмитрия Переверзева, Александра Гладкого, Александра Дуя и Анатолия Петрука. Десантник Дмитрий погиб на Курщине, ему было всего 22 года.

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