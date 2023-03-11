Отдал жизнь за Украину: в боях с оккупантами в Донецкой области погиб воин ''Легиона Свободы'' Глеб Рабушин. Фото

Украина потеряла еще одного своего защитника. В боях с российскими оккупантами погиб воин "Легиона Свободы" Глеб Рабушин.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Рабушин погиб в Донецкой области (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В бою с оккупантами Донецкой области отдал жизнь за Украину наш собрат из Запорожья, боец "Легиона Свободы" Глеб Рабушин. Глеб служил старшим боевым медиком 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 53-й отдельной механизированной бригады", – сообщил Тягнибок.

Он добавил, что герой погиб 4 марта возле населенного пункта Северное.

"Соболезнования семье и близким. Вечная память и слава Герою!" – отметил Тягнибок.

Информацию о гибели уроженца Запорожской области подтвердили и местные власти. В частности, глава Кушугумской ОТГ Владимир Сосуновский. По его словам, Рабушин родился в пгт Белая Церковь этой громады.

Герою было 24 года. В мае 2022 года он встал на защиту государства.

"Самоотверженно выполнял боевые задания. 4 марта 2023 г. погиб, выполняя боевое задание по назначению в ходе ведения боевых действий вблизи н.п. Северное, оставаясь верным присяге и Украине. Соболезнования семье и близким. Вечное уважение Герою. Будем помнить о каждом Воине, который самой высокой ценой дал нам шанс на жизнь в Свободной и Независимой Украине! Слава Герою!" – отметил Сосуновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта в бою под Бахмутом погиб 27-летний Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, позывной "Да Винчи". Боец был комбатом 67-й отдельной механизированной бригады, он создал одно из самых боеспособных подразделений на фронте.