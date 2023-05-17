Отдал жизнь за Украину: в бою за Бахмут погиб пулеметчик из Ивано-Франковской области. Фото

В боях за Украину в Бахмуте погиб 32-летний житель Ворохты Ивано-Франковской области солдат Андрей Томащук. Он был пулеметчиком третьего отделения, третьего взвода, второй стрелковой роты, в/ч А7296.

Видео дня

Печальное известие сообщили в Facebook Ворохтянского поселкового совета. Отмечается, что российские оккупанты забрали жизнь Героя во время боя на позиции 14 мая 2023 года.

В поселковом совете выразили соболезнование близким бойца.

Напомним: также в Донецкой области во время минометного обстрела врага погиб украинский защитник из Львовщины Игорь Ванько, принявший свой последний бой 8 мая в районе Спорного. У Героя осталась жена Анна и новорожденная дочь.

От пули вражеского снайпера в Луганской области погиб также воин из Полтавщины Иван Андриец, который защищал Украину в рядах отдельной сводной штурмовой роты ПРТЦК и СП "ОДІН". 14 мая он выполнял свою последнюю боевую задачу в районе леса "Серебрянское лесничество" населенного пункта Диброва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 мая в результате артиллерийско-минометного обстрела позиций украинских военных на Харьковщине погиб военный из Львовщины Никита Кузнецов. Дома его не дождалась большая семья – мама, две сестры, сын и племянник;

– также в боях под Бахмутом погиб 30-летний офицер ВСУ Виктор Каштелянский из Львовской области. Во время выполнения боевой задачи он получил смертельные осколочные ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!