Отдал жизнь за Украину: в Хмельницкой области попрощались с защитником, погибшим в боях на Курщине. Фото

В Хмельницкой области простились с защитником Украины Максимом Чмыховым. Воин, которому навеки останется 32 года, принял свой последний бой на Курщине 5 февраля.

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Свою семью Максим создать не успел, не суждено ему было и ощутить радость отцовства. О потере рассказали в Крупецкой сельской территориальной громаде.

О гибели воина в громаде сообщили 16 февраля. А через два дня, 18 февраля, жители громады провели Максима Чмыхова в последний путь.

Как отмечено в сообщении, родился Максим 13 мая 1992 года в городе Славута. Проживал в селе Стриганы. После окончания Берездовской школы-интерната овладел профессией электрогазосварщика в Нетишинском лицее. В последствии работал строителем.

В громаде рассказали, что жениться Максим не успел. Не было у него и собственных детей.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Максим Чмыхов присоединился к Вооруженным силам Украины, был стрелком в одной из десантно-штурмовых бригад.

"Он отстаивал свободу собственного государства, боролся на фронте, сталкиваясь с опасностью лицом к лицу, проявляя отвагу и мужество в каждом бою. Погиб 5 февраля 2025 года вблизи населенного пункта Куриловка Суджанского района Курской области", – рассказали в громаде.

18 февраля на малой родине с Героем простились.

"В последнюю дорогу Героя провожали всей громадой. На церемонию прощания с траурными цветами и государственной символикой пришли родственники, друзья, знакомые, военнослужащие, представители сельского совета, односельчане и просто неравнодушные жители громады, чтобы выразить безграничную благодарность за неоценимый вклад в будущее родной страны. Похоронили Максима на кладбище в родном селе Стриганы. Память о Максиме навсегда останется в наших сердцах. Искренне сочувствуем родным и близким Героя, отдавшего свою жизнь за Украину", – подчеркнули Крупецкой сельской территориальной громаде.

На малой родине Максима объявили трехдневный траур с 18 по 20 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что в Полтаве простились с военным, погибшим во время выполнения боевого задания.

Виталий Полторацкий был бойцом самоходного артиллерийского взвода, ему навеки осталось 45 лет.

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