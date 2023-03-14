Отдал жизнь за Украину: в Кривом Роге простились с воином ВСУ, погибшим в боях за Бахмут. Фото

В Кривом Роге простились с защитником Украины Максимом Клименко, погибшим под Бахмутом. 37-летний мужчина до полномасштабной войны руководил одной из криворожских компаний, однако бросил все, чтобы защитить родную землю от врага.

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Свой последний бой Максим Клименко принял 25 декабря у Красной Горы Донецкой области, похоронить воина смогли только сейчас. Об этом сообщает портал "Свои. Кривой Рог".

14 марта в Кривом Роге простились с защитником Украины, 37-летним Максимом Клименко. До полномасштабной войны он, выпускник Саксаганского естественно-научного лицея, возглавлял одно из городских предприятий, специализирующееся на ремонте и техническом обслуживании машин и промышленного оборудования.

Когда же враг начал полномасштабное вторжение в Украину – Максим Клименко ушел на фронт помощником пулеметчика в 1-м стрелковом батальоне 17-й танковой бригады.

Свой последний бой он принял под Красной Горой, недалеко от Бахмута.

Почтить память погибшего в бою воина и проститься с ним пришло немало криворожцев. Также на церемонии прощания присутствовали родные, друзья и побратимы Максима.

Все знавшие воина утверждают, что он был чрезвычайно жизнерадостным.

"Никогда нас не обижал, всегда был вежлив, добр. Мне будет тебя не хватать. Мы с отцом радовались за вас с Владой. Спасибо за то, что ты такой сын. Извини, если обидели, мы воспитывали как могли, но только через любовь. Люблю тебя. Наша жизнь разделилась на до и после", – рассказала мама погибшего воина Инна во время прощания с защитником.

Жена Максима, Владислава, поблагодарила Героя за то, что была с ним счастлива.

"Наша любовь будет вечной", – приводят слова Владиславы журналисты.

На Максима всегда можно было положиться, говорят его товарищи. Он был верным другом и всегда поддерживал.

"Мы с 6 лет с ним дружили. Моя мать – его первая учительница. Максим был всегда радостным. Последний раз мы встретились в Эпицентре еще до войны, тогда мы договорились, что встретимся когда станет теплее, но я не знал, что мы видимся в последнее", – рассказал друг детства Героя Николай.

После церемонии прощания с воином его тело кремируют в Одессе. Прах защитника похоронят в Кривом Роге. Так, пишет издание, хотел сам Максим.

У Героя остались жена, родители и сестра.

Напомним, ранее стало известно, что в Бахмуте погиб командир роты "Холодного оврага" Александр Басалыга. 31-летний воин защищал Украину с 2014 года.

Александр был родом из Днепра. Участвовал в акциях Революции достоинства, а затем вступил в ряды ВСУ, чтобы освобождать украинский Донбасс. Служил в 1-й отдельной танковой бригаде наводчиком танка, участвовал в боях за Дебальцево.