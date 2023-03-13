Воевал за Украину с 2014 года: в Бахмуте погиб командир роты ''Холодного яра'' Александр Басалыга. Фото

Командир роты 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" старший лейтенант Александр Басалыга (позывной "Монгол") погиб в боях за Бахмут. Герой защищал родную землю на фронте с 2014 года.

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Ему был 31 год. О гибели защитника сообщила пресс-секретарь 93-й бригады Ирина Рыбакова.

Александр был родом из Днепра. Участвовал в акциях Революции достоинства, а затем вступил в ряды ВСУ, чтобы освобождать украинский Донбасс. Служил в 1-й отдельной танковой бригаде наводчиком танка, участвовал в боях за Дебальцево.

В 2016 году воин награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. После успешных боев в районе Волновахи ему поручили командовать танковым экипажем, впоследствии у воина было еще несколько ротаций на Донбасс.

В Военном институте танковых войск НТУ "Харьковский политехнический институт" Александр Басалыга получил офицерское звание, служил в штабе 93-й омбр в отделе боевой подготовки.

С началом масштабной войны военный решил прямо участвовать в боях, приняв командование ротой в батальоне Богдана Дмитрука.

В Бахмуте Александр Басалыга воевал продолжительное время. Был ранен при обстреле дома, некоторое время передвигался на инвалидной коляске, но восстановился и продолжил командовать ротой. Впоследствии удерживал позиции за рекой Бахмутка, в восточной части города.

"Имею корейские корни, и поэтому внешность соответствующая. Зимой же в 2015 году по телевидению часто показывали наемников из Бурятии, которые за рубли приехали воевать с украинцами. Поэтому новичкам мои товарищи рассказали, что якобы им удалось взять в плен одного бурята – то есть меня. В лагере они убедили пленного азиата добровольно перейти на украинскую сторону, и тот согласился. После такого пояснения я долго смеялся. Впоследствии и сам использовал эту басню в другом расположении. Ведь без юмора на войне тяжело…" – говорил Александр в интервью "Армії інформ".

В декабре 2022 года Герой был награжден медалью "Защитнику Отечества".

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