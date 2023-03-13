Из плена вернули ''на щите'': на Донбассе погиб участник ''Лиги смеха'', добровольцем ушедший на войну. Фото

На войне против российских оккупантов погиб украинский актер, юморист, участник проекта "Лига смеха" Роман Иваненко. Полномасштабное вторжение РФ в Украину застало его и его жену в Германии, но Герой вернулся в родную страну и сам вызвался стать на ее защиту.

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На Угледарском направлении воин с побратимами попал в окружение. Они сражались до последнего. Иваненко получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер. Трагедию подтвердил председатель Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич в Telegram.

"Держался с 24.01. до 28.02. Но от террориста достойной медицинской помощи не получил! Вчера [11 марта] благодаря штурму враг с позиций был выбит. Сегодня [12 марта] Романа эвакуировали "на щите", – сообщил чиновник.

У воина-артиста остались мама и жена. "Мы всегда будем помнить его как искреннего, доброго юношу, который безгранично обожал свою семью, этот мир и всегда делился радостью, теплом со всеми. Он действительно Герой! И он всегда будет в нашем сердце", – написал Симашкевич.

Юморист Владимир Черняк, кум Иваненко, его друг и коллега по команде "Наш формат", написал в Instagram, что погибший служил в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных запорожцев Сухопутных войск ВС Украины. Вероятно, у него был позывной "Артист".

Последний пост на Instagram-странице Иваненко был опубликован 27 февраля 2022 года.

"Так случилось, что война застала меня с женой здесь, в Германии, но когда в нашей стране происходят такие ужасные события, российские оккупанты совершили полномасштабное вторжение, мы не собираемся здесь отсиживаться, мы возвращаемся и не с пустыми руками, мы уже закупили определенную гуманитарную помощь..." – писал Герой. Он призывал соотечественников помогать армии и людям, которые пострадали от войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на войне погиб известный украинский юморист, актер и ведущий Ярослав Гаркавло. Зрители знали его как участника коллективов "ОГО" и "Воробушек" на шоу "Лига смеха". Защитник Украины не дожил до своего 27-летия.

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