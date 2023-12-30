Отдал жизнь за Украину: в Одессе простились с бойцом Нацгвардии, погибшим возле Работино. Фото

В Одессе простились с Героем Александром Даниловым, который пал в бою с оккупантами вблизи Работино на Запорожье. До полномасштабного вторжения России мужчина работал в коммунальном учреждении "Муниципальная охрана".

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С февраля Александр присоединился к терробороне, а затем отправился на передовую. Об этом 30 декабря сообщили в Одесском горсовете.

"Сегодня Одесса простилась с Александром Даниловым, сотрудником КУ "Муніципальна варта", бойцом Национальной гвардии Украины, героически погибшим вблизи села Работино (Запорожская область). С февраля 2022 года Александр Данилов вступил в Добровольческое формирование терробороны Одессы, одновременно работая "Муніципальній варті". В мае 2023 года мобилизовался в Нацгвардию Украины", – отметили в горсовете.

Отдать последний почет воину пришли его родные и близкие, собратья и одесситы.

"Проклятая война забирает лучших. Тех, кто должен строить нашу страну, создавать семьи и жить! Вечная и светлая память всем павшим в российско-украинской войне!" – сказал на церемонии прощания городской голова Одессы Геннадий Труханов.

В общей сложности, по данным Одесского горсовета, время полномасштабного вторжения России на фронте погибли семь сотрудников "Муніципальної варти".

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Мальцев. Он встал на защиту Украины еще в начале полномасштабной войны. У Героя остался 11-летний сын.

Также сообщалось, что в Кропивницком попрощались с погибшим под Бахмутом сержантом. Путь военного он избрал еще в 2019 году.

Дмитрий Цышевский, по воспоминаниям побратимов и родных, был очень веселым и шутил даже в самых сложных ситуациях. Ему было всего 23 года.