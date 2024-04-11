Отдал жизнь за Украину: во время вражеского обстрела на Харьковщине погиб защитник с Одесщины. Фото

Защищая независимость Украины, погиб военный Алексей Колесник из Одесской области. Он служил в составе артиллерийского подразделения.

Жизнь воина оборвал вражеский обстрел. Трагическое известие сообщил Болградский городской совет на странице в Facebook.

"Сообщения о смерти каждого земляка оставляют раны на душе. Новое страшное известие, пришедшее на Болградщину, не просто сделало больно – оно всколыхнуло сознание и надорвало сердца сотен болградцев", – говорится в посте.

Солдат Колесник Алексей Юрьевич, 1987 года рождения, воевал в составе артиллерийского подразделения одной из бригад, вероятно, Нацгвардии.

Военный погиб 6 апреля от вражеских ракетного обстрела во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Похоронят защитника в поселке Сергеевка, Белгород-Днестровского района Одесской области.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная слава и светлая память Герою!" – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в борьбе за Украину потерял жизнь защитник Анатолий Пашалы из города Южное Одесской области. Он служил гранатометчиком в составе 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!