"Отдали свою жизнь за нашу свободу": в Черкассах простились с двумя защитниками Украины. Фото

В Черкассах 15 марта попрощались с двумя военнослужащими, которые погибли за Украину. Евгению Мирошниченко было 26 лет, а Александру Зайкову – 37 лет.

Первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко на своей странице в Facebook передал соболезнования родным и близким Героев. "Снова прощаемся с двумя лучшими сыновьями Украины, отдавшими свою жизнь за нашу свободу и независимость", – написал он.

Старший солдат Мирошниченко Евгений Александрович родился 18 февраля 1998 года в селе Ивашиновка Пятихатского района Днепропетровской области.

После окончания местной школы №2 в 2016-м получил диплом сборщика поездов в Криворожском профессиональном горно-технологическом лицее.

В 2018-м украинец вступил на военную службу, а в следующем году подписал контракт, став участником АТО. Участвовал в войне против российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения.

Мирошниченко погиб 17 февраля 2023 года в Донецкой области.

Солдат Зайков Александр Андреевич родился 21 августа 1986 года в городе Черкассы.

Закончил школу №25, потом – Черкасский профессиональный лицей, где получил профессию слесаря по ремонту автомобилей. В 2008 году учился в автомобильной школе "Сигма" и получил свидетельство по подготовке водителей транспортных средств.

Работал механиком на станции технического обслуживания. В 2022 году был призван на службу по мобилизации.

В войске он служил в должности гранатометчика одного из механизированных батальонов. Погиб 9 марта 2024 года в Луганской области, в результате вражеских артиллерийских обстрелов.

Как писал OBOZ.UA:

– 8 марта в боях за свободу и независимость Украины против российских оккупантов погиб военнослужащий Юрий Невеличук. Боец был родом из села Зимна Вода во Львовской области.

– На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины Александр Шкрабий. Жизнь защитника Украины оборвалась в Запорожской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!