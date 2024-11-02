УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Отдали жизнь за Украину: на восточном фронте погибли два воина с Волыни. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
3,6 т.
Отдали жизнь за Украину: на восточном фронте погибли два воина с Волыни. Фото

В Ковеле Волынской области 2 ноября проведут в последний путь двух защитников: старшего лейтенанта Олега Подлипинского и солдата Романа Рыбчука. Оба воевали еще с 2022 года и погибли в последние дни октября.

Видео дня

Подлипинский участвовал в обороне Бахмута, был трижды ранен, а Рыбчук свой первый боевой опыт получил еще в 2014 году на Донбассе. О потере рассказал мэр Ковеля Игорь Чайка.

"На щите возвращаются в родной город наши Герои – заместитель командира 3-й механизированной роты в/ч А 0296, старший лейтенант Олег Александрович Подлипинский и стрелок-санитар, солдат в/ч А 4053 Роман Александрович Рыбчук", – рассказал он.

Олег Подлипинский взял в руки оружие, чтобы защищать Украину, еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ. С тех пор был трижды ранен. Участвовал в боях за Бахмут. Получил награду – крест "Честь и слава".

Отдали жизнь за Украину: на восточном фронте погибли два воина с Волыни. Фото

Последний бой Олег Подлипинский принял 29 октября вблизи села Диброва Северодонецкого района Луганской области.

18 ноября Герою должно было исполниться 53 года.

Солдат Роман Рыбчук родился 17 июля 1988 года.

Отдали жизнь за Украину: на восточном фронте погибли два воина с Волыни. Фото

В 2014 году он участвовал в АТО в Донбассе. Во второй раз на защиту Украины стал в июне 2022 года.

За время пребывания на фронте был ранен: получил ранение на Купянском направлении. После восстановления Роман Рыбчук снова вернулся на передовую, к побратимам.

Погиб воин 30 октября на Лиманском направлении.

Ему навсегда останется 36 лет.

"Героев-защитников проведем в последнюю земную дорогу завтра, 2 ноября. Прощание с нашими Воинами состоится в следующем порядке: 12:00 – служба в Благовещенском соборе, после завершения – шествие в центр города; 13:00 – гражданская панихида на площади Героев Майдана (возле городского совета). Последним местом упокоения Воинов станет Аллея почетных захоронений городского кладбища. Вечная память и слава Героям!" – добавил Чайка.

Напомним, 1 ноября в Киеве простились с погибшим на фронте сержантом Андреем Романюком. Он еще подростком принимал участие в Революции Достоинства, а в 2014 году, едва дождавшись 16-летия, добровольцем отправился на войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!