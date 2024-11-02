Отдали жизнь за Украину: на восточном фронте погибли два воина с Волыни. Фото

В Ковеле Волынской области 2 ноября проведут в последний путь двух защитников: старшего лейтенанта Олега Подлипинского и солдата Романа Рыбчука. Оба воевали еще с 2022 года и погибли в последние дни октября.

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Подлипинский участвовал в обороне Бахмута, был трижды ранен, а Рыбчук свой первый боевой опыт получил еще в 2014 году на Донбассе. О потере рассказал мэр Ковеля Игорь Чайка.

"На щите возвращаются в родной город наши Герои – заместитель командира 3-й механизированной роты в/ч А 0296, старший лейтенант Олег Александрович Подлипинский и стрелок-санитар, солдат в/ч А 4053 Роман Александрович Рыбчук", – рассказал он.

Олег Подлипинский взял в руки оружие, чтобы защищать Украину, еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ. С тех пор был трижды ранен. Участвовал в боях за Бахмут. Получил награду – крест "Честь и слава".

Последний бой Олег Подлипинский принял 29 октября вблизи села Диброва Северодонецкого района Луганской области.

18 ноября Герою должно было исполниться 53 года.

Солдат Роман Рыбчук родился 17 июля 1988 года.

В 2014 году он участвовал в АТО в Донбассе. Во второй раз на защиту Украины стал в июне 2022 года.

За время пребывания на фронте был ранен: получил ранение на Купянском направлении. После восстановления Роман Рыбчук снова вернулся на передовую, к побратимам.

Погиб воин 30 октября на Лиманском направлении.

Ему навсегда останется 36 лет.

"Героев-защитников проведем в последнюю земную дорогу завтра, 2 ноября. Прощание с нашими Воинами состоится в следующем порядке: 12:00 – служба в Благовещенском соборе, после завершения – шествие в центр города; 13:00 – гражданская панихида на площади Героев Майдана (возле городского совета). Последним местом упокоения Воинов станет Аллея почетных захоронений городского кладбища. Вечная память и слава Героям!" – добавил Чайка.

Напомним, 1 ноября в Киеве простились с погибшим на фронте сержантом Андреем Романюком. Он еще подростком принимал участие в Революции Достоинства, а в 2014 году, едва дождавшись 16-летия, добровольцем отправился на войну.

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