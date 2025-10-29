Отечественный бронеавтомобиль Inguar-3 поступил на вооружение уже двух бригад Нацгвардии: что о нем известно. Фото и видео

Украинский легкий многоцелевой бронеавтомобиль Inguar-3, разработанный компанией Inguar Defence, сейчас поступил на вооружение уже двух бригад оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это является очередным подтверждением того, что ведется его полноценное серийное производство.

Недавно Inguar-3 были замечены в видео от пресс-службы 3-й БрОН "Спартан", а до этого в сентябре появились фото дооснащения таких машин дополнительной противодроновой защитой в 18-й Славянской бригаде. Об этом сообщает украинский военный портал Defence Express.

"Такой временной промежуток можно объяснить тем, что выполняют поставки по сделанному ранее заказу", – отметили там.

В целом Силы обороны Украины имеют большую потребность в бронетехнике разного уровня бронирования для транспортировки, эвакуации, логистики и выполнения боевых задач. Закрытие этой ниши отечественным производителем является очень важным как и со стороны усиления промышленности, так и со стороны обслуживания.

Что известно о бронеавтомобиле Inguar-3

Его базовая особенность – эта машина создавалась как специализированная боевая платформа с модульным принципом конструкции, в отличие от других аналогичных бронемашин этого класса, которые создавались на базе гражданских платформ.

Inguar-3 имеет баллистическую и противоминную защиту, соответствующую уровню 3 по стандарту STANAG 4569. Он выдерживает пули калибра 7.62x51 мм и бронебойно-зажигательные патроны типа Б32 (выстрел из снайперской винтовки Драгунова), а также подрыв на мине с зарядом эквивалентным 8 кг тротила.

Шасси специально создано под бронеавтомобиль с колесной формулой 4x4. Также бронирование состоит из комбинированных стальных и алюминиевых плит, что повышает защиту против пуль и обломков.

Машина имеет два отдельных топливных бака – они отделены на две системы, и в случае повреждения одной из них, в автоматическом режиме перекрывается клапан и машина может продолжить движение на неповрежденном баке.

Вместо зеркал в машине разработчики установили камеры бокового обзора, изображение выводится на экраны в машине. Также в Inguar есть кнопка включения "режима блэкаута", когда при необходимости водитель может ориентироваться по расположенному в машине монитору с выключенными всеми внешними источниками света.

В десантном отделении расположены шесть сидений с противоминной защитой.

"Надежность Inguar-3 уже доказана на поле боя с имеющимся видео как горящая в результате вражеского поражения машина смогла вывезти украинских военных. Поэтому, почти весьма вероятно, что их поставки для нужд Сил обороны продолжатся и дальше", – отметили в Defence Express.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ускорить наращивание украинского производства вооружений и определил жесткий дедлайн для министра обороны Дениса Шмыгаля. Цель – достичь показателя, когда более половины оружия в обороне страны будет произведено в Украине.

