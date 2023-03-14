Отец закрыл собой сына: что известно о Никите и Олеге Хомюках, погибших под Бахмутом

Отец и сын, 51-летний Олег Хомюк и 25-летний Никита Хомюк из 206-го отдельного батальона ТРО ВСУ погибли под утро 2 марта под Бахмутом. Они до последнего удерживали участок дороги, который ведет в самую горячую точку фронта. С автоматами они противостояли жестокому обстрелу из танков, артиллерии, минометов.

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В первый день пошли в военкомат

Отец и сын Олег и Никита Хомюки в первые же дни полномасштабного вторжения России в Украину отправились в киевский военкомат, чтобы встать на защиту родины.

"Однако почему-то в военкомате их не взяли. В те дни меня не было в Киеве, потому что я забрал нашу маму из-под Киева и вез ее к границе. Брат Олег позвонил и сообщил, что их с сыном не взяли, но они все равно не хотят сидеть дома, будут защищать родину. Тогда я им подсказал, чтобы они просто шли в любую воинскую часть. Друзья подсказали, где формируется ТРО, я дал им адрес. Там их сразу приняли. А когда я вернулся, то тоже присоединился к ним и мы воевали вместе", – вспоминает брат Олега Юрий.

Сначала бойцам 206-го батальона предстояло биться на Киевщине – в Ирпене, Гостомеле, Бородянке. После того, как область освободили от российских оккупантов в апреле 2022 года, батальон перебросили в Николаевскую область.

"И так мы потихоньку продвигались к Херсонщине. В августе мы уже были там, но я перевелся в другую часть, а Олег с Никитой остались там", – продолжает Юрий.

После освобождения Херсона батальон перевели на Харьковщину, они воевали под Купянском. А уже в январе их перебросили под Бахмут.

Защищали дорогу на Бахмут

Погибли отец и сын в ночь на 2 марта.

"Мне удалось реконструировать картину их гибели после разговора с их побратимами. Они находились на передних позициях. Это такой наблюдательный пункт, который защищает участок дороги на Бахмут. С ними был командир взвода Кирилл.

Где-то около часа ночи начался бой, россияне пошли в наступление. Им удалось их остановить, но начался интенсивный обстрел. Между 2 и 3 часами ночи их командир передал, что по ним прицельно стреляют танки и артиллерия. Просил помочь, чтобы выбить эти танки. Но тогда никто не мог повлиять на этот участок.

Потом на похоронах заместитель командира роты говорил, что стреляли из минометов, танков, артиллерии. А уже около 4 часов утра они перестали выходить на связь", – рассказывает Юрий.

Когда под утро обстрел утих, товарищам удалось добраться до того места. Там было три тела. Судя по позе погибшего Олега, он пытался собой прикрыть сына. Но спасти так и не сумел.

Никита мечтал объехать все континенты

До начала полномасштабной войны Олег вместе с сыном занимались строительством. Олег был опытным строителем, у него были золотые руки. За чтобы он не взялся, все выходило отлично. Никита начинал автослесарем, но потом пошел учиться отцовской профессии. И они создали свою семейную бригаду, строили, ремонтировали, клали плитку.

Когда попали в батальон, то Никите дали позывной "Турист". Это потому, что первое время он рассказывал своим побратимам о своих поездках и мечте после войны объехать все континенты.

"У семьи не было больших возможностей путешествовать, но когда я мог, то брал Никиту и его брата с собой за границу. У Никиты остались впечатления от тех поездок, и он очень хотел собрать деньги с "боевых" и побывать на всех континентах", – говорит Юрий.

Еще во время военных действий Никита успел окончить курсы разведчиков, он мечтал быть впереди всех. Юрий рассказывает, что отец и сын очень заботились друг о друге. Никита всегда старался помочь отцу, носил часть его боекомплекта, помогал рыть окоп, поскольку у Олега были проблемы со спиной.

В семье Хомюков остались двое детей – сын и дочь, а также жена Олега. Она очень тяжело переживает потерю мужа и своего первого сына. Также тяжело и маме Олега – 71-летней бабушке Никиты, которая сейчас находится за рубежом.

С Олегом и Никитой попрощались 10 марта в Киеве, на Майдане. Похоронили их на Лесном кладбище.