''Откажитесь – пристрелим'': в Донецке бросили на подвал 70 российских зеков, отказавшихся идти в ''мясной штурм''. Видео

Около 70 завербованных заключенных вторые сутки держат в одном из подвалов в Донецке. Их поместили туда после конфликта с командованием.

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Видео с участием российских заключенных разлетелось по Интернету. Их отправили туда потому, что они отказывались выполнять боевые задачи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сидим теперь опять в тюрьме — в зоне проведения военной операции. Должны быть задействованы в ней, но сидим в тюрьме", – сообщили заключенные.

В видео сказано, что завербованных заключенных везут на УРАЛе в подвал Донецка, а также показываются кадры из самой импровизированной тюрьмы.

"Если вы откажетесь идти воевать, из ЧВК приедут люди — мы вас пристрелим", – именно так по словам бывших заключенных им угрожало командование.

По их словам, когда их сослуживцев избивали и задерживали, им удалось спрятаться, а затем сбежать из лагеря подготовки. Мужчины рассказывают, что боятся за свою жизнь, поскольку до задержания им угрожали расстрелом.

По данным российских источников, подвал находится в Ворошиловском районе города. По словам зэков, их отправили туда потому, что они отказывались выполнять боевые задачи. Сами мужчины с такой формулировкой не согласны: они утверждают, что требовали достойного отношения и соблюдения договоренностей, которые им обещали еще в тюрьме.

"При этом часть мужчин отправили в подвал после словесной перепалки с командованием — один из них, по собственным словам, попытался "взять командира на понт", – говорится в сообщении.

В источнике сообщают, что мужчина заявил военному, что во время нахождения в зоне "СВО" общался с завербованными зэками из других колоний, в том числе, с ранеными. Они рассказали ему, что их послали в бой на шестой день после прибытия и из 71 человека выжили 11, при этом многие остались без конечностей.

Завербованный заключенный заявил офицеру во время конфликта, что якобы снял видео из госпиталя и готов "дать ему ход", если командование продолжит "относится к осужденными как к мясу".

"Уже вечером всех экс-зэков собрали на построение и стали избивать. Затем мужчин погрузили в УРАЛы и повезли на подвал, где они находятся и сейчас", – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди российских военных, которые находятся вблизи границы с Украиной, ежедневно снижаются морально-психологические показатели. Офицеры ВС РФ начинают уже открыто говорить о финансовых проблемах, с которыми столкнулась Россия: солдаты недовольны уровнем зарплат и условиями, в которых им приходится жить.

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