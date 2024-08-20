"Отказников решили кинуть в российское приграничье": захватчики усилили облавы на оккупированной части Украины

На временно оккупированной территории российские захватчики усилили давление на местных жителей, чтобы заставить их воевать против Сил обороны Украины. Пока что речь о мобилизации не идет – в ход идут другие методы. Причем появились первые данные, что СОЧей с Донбасса намерены перебрасывать в Курскую область РФ.

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Подробнее о том, что сейчас происходит в оккупации, – в материале OBOZ.UA.

Охота на беглецов

О том, что на оккупированной части Донецкой области резко активизировался розыск так называемых СОЧей (самовольно оставивших часть), OBOZ.UA сообщили собственные источники.

По их словам, в центре Донецка на ул. Артема размещены стенды с фото и личными данными тех местных жителей, кто наотрез отказался служить в оккупационных войсках. Как следует из ориентировок, беглецов разыскивает российская в/ч 82717 (33 мотострелковый полк), а за стукачество обещает денежное вознаграждение.

По утверждению источников, в "ДНР" дана команда "резко усилить работу" в отношении самовольно оставивших службу. "Причем после поимки их намерены отправлять уже в Курскую область – там сложная ситуация у российских войск, дыры затыкают срочниками", – говорит источник.

Он также рассказал, что некоторые отказники уже больше двух лет практически спокойно жили и работали на территории Донецкой области, (после того, как сбежали из армии оккупантов) – и их никто особо не искал. Но теперь ситуация изменилась.

Причем, утверждает наш собеседник, среди беглецов есть как идейные украинцы, которых насильно мобилизовали, так пророссийски настроенные местные жители. Причем часть последних ранее добровольно присоединились к оккупационным войскам.

Стенды с ориентировками размещены и в других оккупированных городах региона – в частности, в Горловке. Интересно, что среди СОЧей (которым по российскому законодательству грозит до 10 лет лишения свободы) есть не только рядовые, но и офицеры.

Только за 7 месяцев 2024 года в "суды" так называемой "ДНР" уже поступило 5 тысяч дел в отношении самовольно оставивших службу.

Источники утверждают, что сейчас вывозят в российское приграничье также тех, кто купил себе "теплую должность" в тылу Луганской области и не участвует в мясных штурмах.

Смертельный аванс

На оккупированной части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей сейчас активизировалась и вербовка в российские оккупационные войска.

А для того, чтобы "простимулировать" потенциальное пушечное мясо, Путин подписал указ о выплате в 400 тыс. рублей (почти 184 тыс. грн по курсу НБУ) тем, кто заключит контракт с Минобороны страны-агрессора с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Согласно документу, выплата полагается как россиянам, так и иностранцам, заключившим контракт на службу в зоне "специальной военной операции" на оккупированной территории Украины (кроме Крыма). Помимо этого, кремлевский диктатор порекомендовал местным "властям" выплачивать еще по 400 тысяч за счет средств "субъекта Федерации".

"Раньше было 195 тыс. рубл, теперь получается, что единоразовая выплата увеличена в два раза. Ее у нас уже прозвали смертельным авансом", - говорит наш собеседник в оккупированном Донецке. По его словам, тем не менее за первые две недели августа большого притока желающих отправить на тот свет в областном центре не ощутили.

Повестки-обманки и на фронт из СИЗО

На временно оккупированной территории Украины в последнее время стали усиленно обилечивать местных жителей повестками в военкомат.

"Убеждают, что это только для постановки на воинский учет, но те, кто все же явились, попадают под жесткий прессинг. Людей сначала убеждают в преимуществах, мол, хорошие деньги, льготы, а если видят, что это не особо привлекает мужчину, начинают "мотать нервы". Расспрашивают о родственниках, о детях, говорят, что он наверное "заукраинец" и что сейчас у него дома проведут обыск (и, конечно же, "что-то найдут"). Мой знакомый был вынужден подписать контракт, когда ему пригрозили отца-инвалида бросить в камеру", – рассказал наш собеседник из Мелитополя Запорожской области.

Новая "фишка" оккупантов – то, что теперь уже и сотрудники российских МВД и ФСБ начали предлагать подозреваемым и обвиняемым подписывать контракт на службу в оккупационных войска.

Оккупанты приходят к находящимся в СИЗО "кандидатам" ( в возрасте от 18 до 65 лет) и предлагают отправиться на фронт - в обмен на приостановление уголовного преследования и снятие судимостей.

Учитывая, что на оккупированной территории любого человека можно легко бросить в СИЗО по малейшему подозрению – это может превратиться в смертельный конвейер по отправке на войну. А получить "согласие" под пытками не так уж и сложно.